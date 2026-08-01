Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

टीबी मुक्त भारत अभियान में उप प्रमुख ने निभाई भागीदारी, पांच मरीजों को लिया गोद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

बांका, निज संवाददाता ।क्त भारत अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने की दिशा में शुक्रवार को बांका प्रखंड के उप प्रमुख सुमन सिंह ने सराहनीय पहल करते हुए प

टीबी मुक्त भारत अभियान में उप प्रमुख ने निभाई भागीदारी, पांच मरीजों को लिया गोद

बांका, निज संवाददाता। टीबी मुक्त भारत अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने की दिशा में शुक्रवार को बांका प्रखंड के उप प्रमुख सुमन सिंह ने सराहनीय पहल करते हुए पांच टीबी मरीजों को गोद लिया। इस दौरान वे पुरानी अस्पताल परिसर स्थित यक्ष्मा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी से पीड़ित पांच मरीजों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फूड पैकेट वितरित किया। मौके पर उप प्रमुख ने मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें एनसीडी चिकित्सक डॉ. विजय कुमार की सलाह के अनुसार नियमित रूप से दवा का सेवन करने की अपील की।

ये भी पढ़ें:Khagaria News: टीबी एक पूरी तरह से उपचार योग्य बीमारी, नियमित दवा का करें सेवन

टीबी के प्रति जागरूकता

उन्होंने कहा कि टीबी एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है। समय पर जांच, नियमित दवा और संतुलित पौष्टिक आहार के माध्यम से इस बीमारी को पूरी तरह हराया जा सकता है। उन्होंने मरीजों का उत्साहवर्धन करते हुए इलाज बीच में नहीं छोड़ने की सलाह दी।

सरकारी योजनाओं का प्रचार

इस अवसर पर मरीजों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया कि टीबी मरीजों को पोषण सहायता के लिए सरकार की ओर से प्रति माह एक हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे पौष्टिक भोजन ग्रहण कर शीघ्र स्वस्थ हो सकें। साथ ही अंडा सहित अन्य पौष्टिक खाद्य सामग्री के सेवन के लिए भी प्रेरित किया गया।

स्वास्थ्य विभाग की सराहना

यक्ष्मा केंद्र के गणेश झा,राजेश कुमार समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों को 'नि-क्षय मित्र' बनकर टीबी मरीजों को गोद लेने और उनके पोषण व उपचार में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे मरीजों का मनोबल बढ़ता है और उपचार के बेहतर परिणाम सामने आते हैं। उप प्रमुख सुमन सिंह की इस पहल की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों ने सराहना करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से टीबी उन्मूलन अभियान को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस मौके पर उप प्रमुख प्रतिनिधि पमपम सिंह समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सुमन सिंह ने किस उद्देश्य से टीबी मरीजों को गोद लिया?
सुमन सिंह ने टीबी मुक्त भारत अभियान को जनभागीदारी से सफल बनाने के लिए पांच टीबी मरीजों को गोद लिया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Banka Latest News Banka News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।