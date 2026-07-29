कावड़ यात्रा को लेकर शहर और कूरेभार में रहेगा रुट डायवर्जन

सुलतानपुर,संवाददाता। श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर यातायात प्रबंधन किया है। श्रद्धालुओं की भीड़ देख आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य वाहन निर्धारित तिथियों एवं समय पर वैकल्पिक मार्गों से संचालित किए जाएंगे। आगामी 30 जुलाई 2026 से 28 अगस्त 2026 तक कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अयोध्या जाने वाले वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गुजरना होगा। सोमवार तीन अगस्त को डायवर्जन यह डायवर्जन पहले दूसरे तीसरे और चौथे सोमवार को यथावत लागू रहेगा। सावन माह के पूर्णिमा तिथि को 28 अगस्त को डायवर्जन 27 अगस्त की भोर चार बजे 28 अगस्त की रात तक जारी रहेगा।

इस दौरान बेलवाई से आने वाले वाहनों को भेलहरा में बैरियर लगा कर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर डायवर्ट किया जायेगा। अंबेडकरनगर की तरफ से आने वाले छोटे वाहनो को कानपुर साड़ी सेन्टर बेलवाई बाजार से डायवर्ट कर बेलवाई नहर पुलिया होते हुए गन्तव्य को जाएंगें। जौनपुर शाहगंज से आने वाले भारी वाहनो को कलान चौराहे से पवई की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। अम्बेडकरनगर जाने वाले वाहन दोस्तपुर होते हुए पूर्वांचल के रास्ते अपने गन्तव्य को जाएंगे। वहीं अयोध्या मार्ग पर कांवड़ यात्रा को देखते हुए पहले दूसरे, तीसरे और चौथे सोमवार को रविवार की रात के समय से ही डायवर्जन का सामना करना होगा। हलियापुर से अयोध्या जाने वाले वाहनों को हलियापुर से डायवर्ड कर उसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होकर गुजरना होगा। इसीक्रम में कूरेभार चौराहे पर भी रूट डायवर्जन किया जाएगा। वाहन कूरेभार चौराहे से वापस पूर्वांचल के रास्ते होकर गुजरेंगे। मुंजेश तिराहा- थाना क्षेत्र कूरेभार- सुलतानपुर की भी पूर्वांचल से होकर गुजरेंगे। कटका तिराहे से गोसाईगंज- सुलतानपुर की ओर से अयोध्या जाने के लिए भी पूर्वांचल होकर जाना होगा।