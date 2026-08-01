Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हत्याकांड के विवेचक रिकार्ड के साथ तलब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

सुलतानपुर में अनुराग शुक्ल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। सीजेएम नवनीत सिंह ने विवेचक को केस डायरी के साथ तलब किया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने हत्या की आशंका जताई है। अनुराग की मौत करंट लगने से होने की बात की गई है।

हत्याकांड के विवेचक रिकार्ड के साथ तलब

सुलतानपुर। बंधुआकला थाना क्षेत्र में अनुराग शुक्ल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीजेएम नवनीत सिंह ने विवेचक को केस डायरी के साथ तलब किया है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने मॉनिटरिंग याचिका में बताया कि बीते 17 जून की रात आशीष दूबे निवासी अजियाऊर देवी ऊंचगांव ने फोन कर नारीतीर सनईभार निवासी अनुराग शुक्ल को घर बुलाया। रात में फोन पर अनुराग को चोट लगने की सूचना दी। घर वाले पहुंचे तो बेहोश अनुराग को जिला अस्पताल सुलतानपुर ले गए जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आशीष, उसके पिता राजेश और साथी मस्तराम के खिलाफ दी गई तहरीर में हत्या की आशंका जताई गई।

थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि अनुराग की मौत करंट लगने से हुई थी। मृतक का बिसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला वाराणसी भेजा गया है। जिस पर 22 अगस्त को विवेचक तलब किए गए हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।