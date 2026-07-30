छात्रों को कुण्डलिनी जागरण का अभ्यास कराया गया
सुलतानपुर में सहज ध्यान योग केंद्र ने सरस्वती विद्या मंदिर में छात्र-छात्राओं को कुंडलिनी जागरण का अभ्यास कराया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। प्रमुख प्रशिक्षक डॉ. हर्षवर्धन घोरपड़े ने आत्म-साक्षात्कार के लाभ बताए। कार्यक्रम में विद्यालय प्रधानाचार्य और अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे।
सुलतानपुर,संवाददाता। सहज ध्यान योग केन्द्र सुलतानपुर की ओर से गुरुवार को सरस्वती विद्या मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञान कुंज विवेकानंद नगर में छात्र-छात्राओं को कुण्डलिनी जागरण का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं सरस्वती वन्दना के साथ किया गया। वरिष्ठ आचार्य अनिल पाण्डेय ने मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के प्रशिक्षक आध्यात्मिक साधकों का परिचय कराया। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश मणि त्रिपाठी ने सहज योग मार्ग के आध्यात्मिक साधकों का श्री फल एवं अंगवस्त्र भेंटकर हार्दिक अभिनन्दन किया गया। उन्होंने इन क्षणों को अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि निश्चित रूप से हमारे भैया बहनें इस स्वाभाविक प्रक्रिया से परिचित होकर नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होंगे ।मुख्य
आध्यात्मिक साधक प्रशिक्षक नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर हर्षवर्धन घोरपड़े ने कुंडलिनी शक्ति जागरण का अभ्यास कराया। नवी मुंबई महाराष्ट्र से पधारे प्रख्यात होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. आलोक कुमार ने कहा कि आत्म-साक्षात्कार और सहज योग ध्यान के परिणामस्वरूप शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। कार्यक्रम को अमेरिका की हार्वर्ट यूनिवर्सिटी से पीएचडी डॉ‘ श्रीमती तरंगिणी कुमार ने भी संबोधित किया। आध्यात्मिक शिक्षक जितेन्द्र पांढरे ने प्रशिक्षण कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई। यहां पर उप प्रधानाचार्य रमेश मिश्र, संजीव चतुर्वेदी, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी,शुभम सिंह,शशी द्विवेदी, ज्योति त्रिपाठी, देवेन्द्र पाठक, श्रद्धा सिंह, सुधा सिंह , रिंशू सिंह, प्रतिभा भारद्वाज, प्रतिभा मिश्रा,ज्योति उपाध्याय, रागिनी मिश्रा तथा विद्यालय के आचार्य बन्धु भगिनी एवं भैया बहनें उपस्थित रहे ।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें