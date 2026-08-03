सोमवारी को लेकर डाकबमों की उमड़ी भीड़

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला में रविवार को डाक बमों की संख्या में इजाफा देखा

सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता। श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज में रविवार को डाक बमों की संख्या में इजाफा देखा गया। डाक बम रविवार को जल उठाकर सोमवार को बाबाधाम पहुंचकर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। डाक जल उठाकर जाने वाले बमों को इस बात की शिकायत थी कि बाबाधाम में डाक बमों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती।

डाक बमों की तैयारी अजगैवीनाथ मंदिर परिसर में मिले कौशल कुमार खानी, विजेंद्र सिंह और साहिन कुमार गुप्ता आदि डाक बमों ने बताया कि हमलोग डाक बम बनने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। एक महीने पहले जूते-चप्पल पहनना बंद कर देते हैं, नियमित रूप से नंगे पांव दौड़ लगाते हैं और फल का सेवन अधिक करते हैं। इन डाक बमों ने बताया कि यह उनकी पहली यात्रा नहीं है, पहले भी जा चुके हैं। डाक जल उठाने से पहले डाक बम अपने पैर के तलवों में नींबू का रस रगड़ते हैं। सुविधा के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें सुविधा से क्या लेना-देना। हम तो औघड़दानी के भक्त हैं और उनकी भक्ति में लीन होकर चले जा रहे हैं।

गंगाजल का उठान 3226 डाक बम ने उठाया गंगाजल

प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार, रविवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल लेकर 3226 डाक बम डाक प्रमाण पत्र के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। इनमें 3136 पुरुष एवं 90 महिला डाक बम शामिल हैं। जबकि सामान्य बमों की संख्या शनिवार की शाम पांच बजे से रविवार शाम पांच बजे तक 86 हजार 116 बताई गई है।