Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोमवारी को लेकर डाकबमों की उमड़ी भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला में रविवार को डाक बमों की संख्या में इजाफा देखा

सोमवारी को लेकर डाकबमों की उमड़ी भीड़

सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता। श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज में रविवार को डाक बमों की संख्या में इजाफा देखा गया। डाक बम रविवार को जल उठाकर सोमवार को बाबाधाम पहुंचकर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। डाक जल उठाकर जाने वाले बमों को इस बात की शिकायत थी कि बाबाधाम में डाक बमों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिलती।

ये भी पढ़ें:सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों की भीड़

डाक बमों की तैयारी

अजगैवीनाथ मंदिर परिसर में मिले कौशल कुमार खानी, विजेंद्र सिंह और साहिन कुमार गुप्ता आदि डाक बमों ने बताया कि हमलोग डाक बम बनने के लिए पहले से ही तैयारी करते हैं। एक महीने पहले जूते-चप्पल पहनना बंद कर देते हैं, नियमित रूप से नंगे पांव दौड़ लगाते हैं और फल का सेवन अधिक करते हैं। इन डाक बमों ने बताया कि यह उनकी पहली यात्रा नहीं है, पहले भी जा चुके हैं। डाक जल उठाने से पहले डाक बम अपने पैर के तलवों में नींबू का रस रगड़ते हैं। सुविधा के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें सुविधा से क्या लेना-देना। हम तो औघड़दानी के भक्त हैं और उनकी भक्ति में लीन होकर चले जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:डाक कांवर लेकर चल रहे गिरीश बम

गंगाजल का उठान

3226 डाक बम ने उठाया गंगाजल

प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार, रविवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल लेकर 3226 डाक बम डाक प्रमाण पत्र के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। इनमें 3136 पुरुष एवं 90 महिला डाक बम शामिल हैं। जबकि सामान्य बमों की संख्या शनिवार की शाम पांच बजे से रविवार शाम पांच बजे तक 86 हजार 116 बताई गई है।

सामान्य प्रश्न

श्रावणी मेला में कितने डाक बम शामिल हुए?
श्रावणी मेला में 3226 डाक बम शामिल हुए।
ये भी पढ़ें:3226 डाक बम ने उठाया गंगाजल

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।