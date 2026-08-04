प्रापर्टी डीलर हत्याकाण्ड में प्रपत्र तलब
सुलतानपुर में प्रॉपर्टी डीलर माता प्रसाद पांडेय को 25 मार्च को गोली मारी गई थी, और लखनऊ ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। हत्याकांड में आरोपी केसरी उपाध्याय के रिकॉर्ड की मांग करते हुए अदालत ने जमानत सुनवाई की तारीख 10 अगस्त निर्धारित की है। पुलिस से बचकर केसरी आत्मसमर्पण कर चुका है।
सुलतानपुर। प्रॉपर्टी डीलर माता प्रसाद पांडेय को बीते 25 मार्च की शाम कुड़वार कस्बे में गोली मार दी गई थी। लखनऊ ले जाते समय एम्बुलेंस में मौत हो गई थी। पीड़ित पक्ष के वकील रवि शुक्ल ने बताया कि हत्याकांड में प्रयागराज निवासी हिस्ट्रीशीटर केसरी उपाध्याय उर्फ मामा से संबंधित रिकार्ड तलब कर कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई 10 अगस्त को नियत की है। पुलिस को चकमा देकर केसरी आत्मसमर्पण कर जेल चला गया था।
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