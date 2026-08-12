यात्रा का तरीका अलग-अलग, सभी का नारा बोलबम
कांवरिया मार्ग में तरह-तरह के कांवरिये जाते दिख रहे बाबाधाम मंगलवार को बाबाधाम जाने वाले
सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता। श्रावणी मेला अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा है। कांवरियों के हौसले बुलंद हैं। कांवरिया मार्ग पर तरह-तरह के कांवरिये जाते दिख रहे हैं। कभी कड़ी धूप तो कभी छांव, कहीं भीगी सड़क तो कहीं तपती सड़क, कहीं समतल तो कहीं उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलते हुए कांवरिये अपनी भक्ति की परीक्षा देते हुए बोलबम का नारा लगाते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार मंगलवार को डाक बमों की कुल संख्या 895 रही। इनमें महिला बम की संख्या 10 और पुरुष की संख्या 885 रही। सामान्य बमों की संख्या शाम पांच बजे तक 1,65,191 रही। सावन शुरू होते ही कांवरिया पथ पर विविध नजारे दिखने लगते हैं। कोई सामान्य कांवर कंधे पर रख बोलबम करते हुए बाबा के दरبار जा रहे हैं तो कोई डांडी बम बनकर दंड-प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनकी यात्रा का तरीका भले ही अलग-अलग हो, लेकिन सबके मुंह से एक ही नारा निकल रहा है बोलबम, बोलबम, बाबा एक सहारा है। केसरिया परिधान में सजा कांवरिये मार्ग काफी आकर्षक लग रहा है। बंगाल से आए कांवरिया रंजीत साह ने कहा, बाबा अपने भक्तों की तरह-तरह से परीक्षा लेते हैं। गंगा घाट से लेकर कांवरिया मार्ग तक आने वाली परेशानियों के बावजूद भोले के भक्तों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे हैं। हर कांवरिया का एक ही लक्ष्य है, जल्द से जल्द बाबा के दरबार पहुंचकर जलाभिषेक कर दर्शन करना.
औघड़दानी के निराले भक्तों को सुविधा-अशुविधा की परवाह नहीं
सरायकेला के कांवरिया आयुष बम ने कहा कि प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है। पानी बढ़ने से कुछ परेशानी जरूर हुई है, लेकिन इस बारिश में चलने का आनंद ही कुछ और है। महिला कांवरिया रूपाली बम ने कहा, हमें सुविधा-असुविधा की परवाह नहीं, हम औघड़दानी के निराले भक्त हैं। हमें सिर्फ बाबा का दर्शन चाहिए। प्रशासन द्वारा कांवरियों के लिए की गई व्यवस्था सराहनीय है। अजगैवीनाथ मंदिर जाने वाली पक्की सड़क पर पानी फैलने लगा है और सीढ़ी घाट की पक्की सीढ़ियों पर कुछ कांवरिये स्नान करने लगे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं, जबकि बिजली की कटौती भी जारी रही।
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