54 फीट का विशाल कांवर लेकर जा रहे पटना के कांवरिया
श्रावणी मेला शुरू होते ही सुल्तानगंज नगरी भक्ति में रंगी हुई है। पटना सिटी से एक कांवरिया जत्था 54 फीट की कांवर लेकर आया, गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और जल संकल्प किया। पिछले 15 वर्षों से यात्रा कर रहे कांवरिया 4 दिन में बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए निकलते हैं।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला प्रारंभ होते ही सुल्तानगंज नगरी भक्ति में सराबोर हो चुकी है। शिवभक्त अपने-अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को रिझाने में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक कांवरिया का जत्था पटना सिटी से सैकड़ों की संख्या में 54 फीट की आकर्षक कांवर लेकर सुल्तानगंज के मंदिर घाट पहुंचे। यहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और जल संकल्प कराकर बाबाधाम के लिए प्रस्थान किए। साथ चल रहे कांवरिया ने कहा कि वर्ष 2008 से लगातार आ रहे हैं। कांवर का वजन लगभग तीन क्विंटल है। पटना सिटी से कांवर को वाहन से सुल्तानगंज लाया गया। एक साथ नौ कांवरिया बारी-बारी से कंधा देकर चल रहे हैं।
चार दिन में यात्रा पूर्ण कर बाबा पर जलाभिषेक करते हैं।
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