सुल्तानगंज में दिख रही अनेकता में एकता की मिसाल

सुल्तानगंज में अनेकता में एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। लाखों कांवरियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगाजल लेकर बाबाधाम के लिए रवाना हुए। सावन मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है, जिससे घर में सुख-समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। अनेकता में एकता की मिसाल इन दिनों सुल्तानगंज में देखने को मिल रही है। गंगा तट से लेकर देवघर तक हर कोई गेरुआ रंग में रंगे मिल रहे हैं। सबकी जुबान पर बस बोल बम, के जयकारे के सिवा दूसरा शब्द नहीं है। रविवार को गंगाजल भरने के लिए यहां कांवरियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से आए लाखों कांवरियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और गंगाजल कांवर में बांधकर बाबाधाम को रवाना हुए।

शिव भक्तों की आस्था सावन मास का इंतजार शिवभक्तों को रहता है। सावन मास में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है और ऐसा करने से घर में सुख-समृद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुल्तानगंज शहर सहित कांवरिया पथ सावन में गुलजार हो उठा है। सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर कांवर यात्रा प्रारंभ करते ही कांवरियों की दिनचर्या के साथ-साथ बोली भी बदल जाती है। बच्चा बम, माता बम, बहना बम, बूढ़ा बम, चलो बम, हटो बम, ऐसे ही शब्दों का उच्चारण करते हुए कांवरिए रास्ते में एक-दूसरे को पुकारते हैं।

कांवरियों की यात्रा पैदल चलने के दौरान कांवरियों को जहां जगह मिल जाए, वहीं उनका विश्राम स्थल बन जाता है। फिर भी वे अपनी मंजिल जल्द-से-जल्द तय करने में ही मशगूल रहते हैं। भले ही ये अपने वातानुकूलित घरों में मोटे-मोटे गद्दों पर सोते हों, लेकिन सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक सभी बम एक समान हैं। सबके सब अमीरी-गरीबी की खाई को पाटते हुए कांवरिए बनकर निरंतर चले जा रहे हैं। आज कांवरियों को अनुकूल मौसम रहने से उन्हें चलने में सहूलियत हो रही थी। प्रशासन द्वारा शहर की सजावट सहित मंदिर की आकर्षक सजावट की गई है।