साल दर साल बढ़ती जा रही श्रावणी मेला की छटा

20 साल पहले एक पंडाल में प्रशासनिक सहायता होती थी पहले कच्ची घाट पर होती

भागलपुर, प्रधान संवाददाता। श्रावणी मेला में लगभग 20 साल पूर्व सीढ़ी घाट के नीचे कच्ची घाट पर कांवरिया जल भरते थे। वहीं गंगा महाआरती होती थी, महाआरती के सौंदर्य की जिम्मेदारी स्थानीय पंडों और अजगैवीनाथ धाम के महंत की होती थी। प्रशासनिक सहायता सीढ़ी घाट के ऊपर एक पंडाल में सिमटी रहती थी जहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कांवरियों को रास्ते में धर्मशालाओं और दूरी के लिए महज एक पर्चा दे पाता था। लेकिन साल दर साल सुल्तानगंज में इस मेले की भव्यता बढ़ती गई। आज नमामि गंगे घाट पर सुविधा और व्यवस्था के कांवरिया भी कायल हैं। पानी में सुरक्षा के इंतजाम, सहायता के लिए अलग-अलग केन्द्र, डिजिटल निगरानी के साथ-साथ कई चीजें हैं जिससे पूरा माहौल शिवमय है। महाआरती का आयोजन रोज होता है और अब यह पूरा आयोजन इंवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के जिम्मे होती है। शाम होते ही गंगा घाट पर लेजर शो में शिव तांडव दिख रहा है तो रास्ते में ड्रोन शो।

घाट पर व्यवस्था का सुधार सुल्तानगंज के स्थानीय लोग और कांवरियों का कहना है कि घाट पर प्रवेश द्वार पर ही मेले की भव्यता का अहसास होता है। अब यह मेला आध्यात्मिक पर्यटन का भी अहसास दिला रहा है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बिहार का ब्रांड बन गया है। पिछले कई सालों से लगातार कांवर यात्रा कर रहे बिहारशरीफ के कुंदन कहते हैं- निश्चित रूप से चीजें बहुत बदली हैं। पहले स्टेशन से घाट तक आने में सड़कों पर कंकड़ चुभते थे। अब सड़कें अच्छी हैं, व्हाइट पेंट है तो कई जगह कालीन भी। घाट पर बहुत अच्छी सुविधा है। दुर्घटना रोकने के लिए जालियां लगायी गईं और सबसे अच्छी बात यह है कि कदम-कदम पर हर विभाग का सहायता केन्द्र है। वहीं इसी टोली के साथ चल रहे कांवरिया शंकर कुमार ने बताया कि पहले घाट खतरनाक थे। अब बेहतर सुरक्षा है। प्रशासनिक सुविधाएं हर साल बेहतर होती गई। अब यहां आकर यह अहसास होता है कि किसी अन्य जगहों पर जैसी व्यवस्था होती है, वैसी यहां है। यह अपने आप में बहुत बड़ा मेला है। लंबे दिनों तक चलता है। कांवरियों के लिए रास्ते में भी अच्छे इंतजाम हैं।

पारंपरिक बदलाव लगभग 40 साल पहले ध्वजा गली तक सीमित था ‘बोल बम’ मेला

घाट किनारे रहने वाले बुजुर्ग विष्णु कहते हैं 40-50 साल पहले गंगा की धार सावन में ध्वजा गली तक होती थी। कांवरिया यहीं स्नान करते थे और इसी गली से पैदल असरगंज रोड पर निकल जाते थे। उस वक्त मारवाड़ी परिवार के लोग सावन में अधिक चलते थे। गैर मारवाड़ी परिवार के लोग भादो में चलते थे। धीरे-धीरे गंगा की धार दूर होती गई। इसके बाद सीढ़ी घाट बना। लेकिन अब वहां भी सावन में पानी नहीं रहता है। अब नमामि गंगे घाट को भव्य तरीके से बनाया गया है। पहले लोग सावन का बोल बम मेला कहते थे, अब श्रावणी मेला कहा जाता है।

सुविधाओं का विकास अब न पांव में कंकड़ चुभ रहे न सड़कें तप रहीं

बंगाल के कांवरिया सुबीर दास और श्वेता दास कहती हैं। 10 साल पहले इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती थी। अब सड़कों पर कंकड़ पत्थर नहीं मिलते। सड़कों पर पानी के टैंकर से पानी का छिड़काव हो रहा है तो गर्मी से राहत के लिए फब्बारे वाले पंखे भी चलाए जा रहे हैं। घाट पर ठहरने का इंतजाम अच्छा है। पहले तो दो-चार घंटों के लिए भी कांवरियों को निजी व्यवस्था में पैसे देकर आराम करना पड़ता था। अब घाट पर टेंट सिटी है। जर्मन हैंगर टेंट घाट के ऊपर भी लगे हैं। कुर्सियां लगी होती हैं। स्थायी सीमेंट बेंच शेड के साथ है। बस एक चीज हो जाए कि बांग्ला सावन से ये सुविधाएं शुरू हो जाए तो और अच्छा होगा।