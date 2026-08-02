सुल्तानगंज से एक लाख से अधिक कांवरिया बाबाधाम रवाना
सुलतानगंज से एक लाख से अधिक कांवरिया बाबाधाम रवाना सुल्तानगंज। निज संवाददाता श्रावण
सुल्तानगंज। निज संवाददाता श्रावण माह के पहली सोमवारी को लेकर शनिवार को कांवरियों का निरंतर सुबह से गंगाजल लेकर बाबाधाम जाने का सिलसिला जारी रहा। कई कांवरिया गाते बजाते उत्साह के साथ बाबा धाम जाते देखे गये। शनिवार को धूप व छांव के बीच कांवरियों को सुविधा प्रदान करने में जिला प्रशासन तत्पर देखा गया।नप द्वारा स्प्रिंकल मशीन से पानी का छिड़काव मेला क्षेत्र में किया गया।जिससे कांवरियों को सुविधा हुई।वही सरकारी आंकड़ा के अनुसार 65 डाक बम,डाक प्रमाण पत्र लेकर बाबा धाम को रवाना हुए। जिसमें आज एक भी महिला शामिल नहीं है।जबकि शुक्रवार की शाम 5 बजे से शनिवार की संध्या पांच बजे तक 75,793 कांवरिया जाने की बात प्रखंड नियंत्रण कक्ष से बताई जा रही है।जबकी
स्थानिय लोग एक लाख से अधिक कांवरिया जाने की बात बता रहे हैं।जो कांवरिया पहली सोमवारी को बाबापर जलार्पण को लेकर अजगैवीनाथ धाम से बाबा धाम जाने को रवाना हुए।इधर संख्या बेला में वर्षा होने से कांवरियों को काफी राहत मिली।इधर सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को डाक जल उठाने वाले डाक बमों की संख्या बढ़ने लगी है। डाक बमों के बड़ते भीड़ की संभावना को देखते प्रशासन द्वारा डाक प्रमाण पत्र लेने में डाक बमों को कोई परेशानी न हो इसकी व्यवस्था कर रखी है। सुल्तानगंज स्थित गंगा घाट पर पंडा संघ के सजीव झा ने बताया कि एक दिन बाद कांवरियों की संख्या और बढ़ेगी। यह भीड़ अब लगातार बढ़ती जाएगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धा और भक्ति से पूरा माहौला सराबोर हो गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें