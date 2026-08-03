पहली सोमवारी को लेकर चलाया अभियान
सुल्तानगंज में जलवायु समर्थ पंचायत अभियान के तहत प्लास्टिक मुक्त हरित श्रावणी मेला-2026 के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य गंगा की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों के प्रति श्रद्धालुओं को जागरूक करना था। यह अभियान सावन की पहली सोमवारी पर आयोजित किया गया।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। जलवायु समर्थ पंचायत अभियान के अंतर्गत संचालित प्लास्टिक मुक्त हरित श्रावणी मेला-2026 के तहत सावन की पहली सोमवारी को लेकर रविवार को सुल्तानगंज गंगा घाट पर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं एवं कांवरियों को गंगा की स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था।
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