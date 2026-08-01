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केसरिया रंग में डूबा अजगैवीनाथ धाम बोल बम की हर तरफ गूंज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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घाटों पर कांवरियों को नहीं हो रही कोई असुविधा नमामि गंगे घाट पर कांवरियों अधिक

केसरिया रंग में डूबा अजगैवीनाथ धाम बोल बम की हर तरफ गूंज

सुल्तानगंज (भागलपुर), निज संवाददाता श्रावणी मेला में सुल्तानगंज सहित कांवरिया मार्ग केसरियामय हो गया है। चारों ओर बोल बम के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। बाबाधाम के लिए कांवरिया अनवरत जा रहे हैं।

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श्रावणी मेला का नजारा

श्रावणी मेला प्रारंभ होते ही यहां का नजारा बदल गया है। यहां की दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। दुकानदार मेला के दौरान अपनी दुकान की चाबी भूल जाते हैं। कांवर यात्रा में न कोई राजा है और न कोई रंक। सब के सब बम बनकर एक-दूसरे के हौसले को बढ़ाते खाली पैर कंधे पर कांवर लिए बोल बम करते बाबाधाम की ओर बढ़ रहे हैं।

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गंगा का जलस्तर और प्रशासन की व्यवस्थाएं

गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। अजगैवीनाथ घाट, नई सीढ़ी घाट पर कांवारियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। यहां यात्रियों के आराम करने के लिए बनाए गए शेड में कांवारिया आराम करते हैं। नमामि गंगे घाट पर कांवरियों की भीड़ ज्यादा हो रही है। गंगा घाट पर मिले सीतामढ़ी के सुदर्शन बम कहते हैं कि इस बार बदला-बदला सा नजारा दिख रहा है। प्रशासन की ओर से कई नई चीज उपलब्ध कराई गई है। अजगैवीनाथ मंदिर में अरघा लगाया गया है। रेलवे स्टेशन पर आरओबी की सुविधा मिलने लगी है। बेगूसराय के कांवरिया रंजीत बम कहते है कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से दिव्यांग और वृद्धजनों को गंगाजल से झरना के माध्यम से स्नान कराए जाने की सुविधा समाप्त हो गई है। उन्हें सामान्य कांवरियों की तरह गंगा घाट पर स्नान करना पड़ रहा है। कांवरिया की बढ़ती भीड़ में छिटपुट मोबाइल चोरी की घटना घटित होती रहती है। सड़क को भिगोने का काम निरंतर किए जाने से पैदल चलने वाले कांवरिया को कुछ राहत मिल रहा है।

गर्मी से राहत लेने का सहारा

गर्मी और धूप से परेशान कांवरिया को झरना दे रहा राहत भीषण गर्मी, तपती सड़क और कड़ी धूप में कांवरियों के लिए झरना बहुत बड़ा सहारा बन रहा है। कांवरिया जहां-जहां झरना देखते हैं那里 रुककर अपना बदन भिगोते राहत महसूस कर रहे हैं। धूप से बचने के लिए कांवरिया टोपी और चश्मा खरीद रहे हैं। हालांकि कांवरिया को खाली पैर चलने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। लेकिन गंगा घाट से निकल रहे कांवरियों का सैलाब बिना कोई परवाह किए भोलेनाथ का ध्यान लगाए बोलबम करते चले जा रहे हैं।

पालकी कांवर की तैयारी

पालकी कांवर पर शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश की प्रतिमा बिठाए जा रहे कांवरिया बाबाधाम गार्डन रीच, कोलकाता के 60 कांवरियों का जत्था आकर्षक कांवर लेकर सुल्तानगंज पहुंचा। यहां पालकी पर शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक की प्रतिमा सजाकर चार कांवरिया बारी-बारी से कंधा देते बाबाधाम के लिए प्रस्थान किए। जत्थे में शामिल शक्ति कुमार साह, भरत साह, राहुल कुमार आदि ने बताया कि यह हमारी तीसरी कांवर यात्रा है। इस पालकी कांवर का वजन लगभग डेढ़ क्विंटल है। शुक्रवार को बंगाल के दर्जनों जत्था आकर्षक कांवर लेकर बाबाधाम को प्रस्थान किए।

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