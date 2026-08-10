निःशुल्क डाक सेवा शिविर आयोजित
सुल्तानगंज। निज संवाददाता श्रावणी मेला के दूसरे रविवार को कांवरिया पथ में एसआरपी
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। श्रावणी मेला के दूसरे रविवार को कांवरिया पथ पर एसआरपी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट और रचना भागलपुर द्वारा कांवरिया शिविर लगाकर फल, प्रसाद, ठंडा पानी और शरबत डाक कांवरियों के बीच नि:शुल्क सेवा प्रदान की गई। इस मौके पर रचना भागलपुर के पवन चौबे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन माह के दूसरे रविवार को डाक कांवरियों के लिए सेवा प्रदान की गई। इस दौरान ब्रजेश कुमार, प्रदीप कुमार, ममता उपाध्याय, अन्नु चौबे, सरिता मिश्रा, निधि दुबे, लुभानी कुमारी आदि मौजूद थे।
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