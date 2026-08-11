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सुल्तानगंज स्टेशन पर बढ़ाया गया एम-यूटीएस मोबाइल टिकटिंग सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा

सुल्तानगंज स्टेशन पर बढ़ाया गया एम-यूटीएस मोबाइल टिकटिंग सुविधा

भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भागलपुर स्टेशन के बाद अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर टिकटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए एम-यूटीएस मोबाइल टिकटिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य टिकट काउंटरों पर भीड़ और कतार को कम करना तथा श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज आने वाले बड़ी संख्या में कांवरियों एवं यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करना है। एम-यूटीएस के माध्यम से यात्री आसानी से अनारक्षित यात्रा टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और टिकट काउंटरों पर अनावश्यक प्रतीक्षा से बचा जा सकेगा।

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