सुल्तानगंज स्टेशन पर बढ़ाया गया एम-यूटीएस मोबाइल टिकटिंग सुविधा
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा
भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भागलपुर स्टेशन के बाद अब सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर टिकटिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए एम-यूटीएस मोबाइल टिकटिंग सुविधा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य टिकट काउंटरों पर भीड़ और कतार को कम करना तथा श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज आने वाले बड़ी संख्या में कांवरियों एवं यात्रियों को अधिक सुविधा प्रदान करना है। एम-यूटीएस के माध्यम से यात्री आसानी से अनारक्षित यात्रा टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और टिकट काउंटरों पर अनावश्यक प्रतीक्षा से बचा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें