सूचना केंद्र बिछड़े कांवरिया को मिलाने में हो रहा कारगर साबित
सुल्तानगंज के श्रावणी मेला में खोले गए सूचना केंद्र ने बिछड़े कांवरियाओं को एक-दूसरे से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांवरिया जब खोए कांवरिया की जानकारी लेते हैं, तो कर्मचारियों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र से संदेश प्रसारित किया जाता है, जिससे बिछड़े कांवरिया एक-दूसरे से मिल रहे हैं।
सुल्तानगंज। श्रावणी मेला में खोले गए सूचना केंद्र बिछड़े कांवरिया को एक-दूसरे से मिलाने में काफी कारगर साबित हो रहा है। कांवरिया जब खोए-बिछड़े कांवरिया की जानकारी सूचना केंद्र में देते हैं। सूचना केंद्र में तैनात कर्मी सूचना देने वाले का नाम पता खोए कांवरिया का नाम पता पंजी में दर्ज कर ध्वनि विस्तारक यंत्र से सूचना प्रसारित कर एक दूसरे को मिला रहे हैं। सूचना केंद्र कांवरिया के लिए कारगर साबित हो रहा है।
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