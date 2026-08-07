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प्रधानमंत्री मोदी से मिले शिअद प्रमुख बादल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद में मुलाकात की। जबकि मुलाकात के विषय पर जानकारी नहीं है, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के फिर से साथ आने की अटकलें बढ़ गई हैं। शिअद ने 2020 में कृषि कानूनों के खिलाफ राजग का साथ छोड़ा था।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले शिअद प्रमुख बादल

नई दिल्ली, एजेंसी। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संसद भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात की। बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, इस मुलाकात के बाद अगले वर्ष होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले शिअद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के फिर से साथ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। शिअद ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर छह वर्ष पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का साथ छोड़ दिया था। शिअद, राजग के सबसे पुराने सहयोगी दलों में था। वह दो दशक से अधिक समय तक इस गठबंधन का हिस्सा रहा।

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वर्ष 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में गठबंधन को छोड़ दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था।

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