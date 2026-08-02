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पाकिस्तान में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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थाने में घुसने की कोशिश में हमलावर ने खुद को उड़ाया। 14 लोगों की मौत हुई इस हमले में।

पाकिस्तान में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमला

पेशावर, एजेंसी।

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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को शांति रैली के दौरान एक आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोट में 14 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं।

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घटनास्थल का विवरण

मरने वालों में पांच सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यह धमाका तब हुआ जब स्वात जिले के काबल शहर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्वात शांति रैली चल रही थी। किसी भी गुट या व्यक्ति ने तुरंत इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। रैली का आयोजन स्वात अमन जिरगा (स्थानीय आदिवासी परिषद) ने किया था। स्वात के पुलिस अधिकारी के अनुसार, संदिग्ध आत्मघाती हमलावर ने काबल पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइंस परिसर में घुसने की कोशिश की, लेकिन मुख्य गेट पर पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। काबल पुलिस परिसर में पुलिस स्टेशन, पुलिस लाइंस, एक सुविधा केंद्र और कई अन्य सरकारी कार्यालय स्थित हैं।

मृतकों की जानकारी

मलाकंड के डीआईजी के अनुसार, मृतकों में पांच पुलिसकर्मी (जिनमें एक अधिकारी भी शामिल है), तीन आम नागरिक और एक बच्चा शामिल है। खैबर पख्तूनखवा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सुहैल अफरीदी ने स्वात जिले के काबल इलाके में हुए धमाके की कड़ी निंदा की और पुलिस महानिरीक्षक से घटना पर रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री ने धमाके में मारे गए पुलिसकर्मियों और नागरिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस आत्मघाती हमले में कितने लोग मारे गए?
इस आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए।
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