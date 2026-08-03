बीमारी से परेशान महिला ने लगाई फांसी
दक्षिण थाना क्षेत्र की 30 वर्षीय पूनम ने बीमारी के कारण आत्मघाती कदम उठाया। उसने अपने कमरे में जाकर दुपट्टा पंखे से बांधकर फांसी लगाने का प्रयास किया। परिवार वालों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुँचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती किया और उसकी स्थिति में सुधार हुआ।
दक्षिण थाना क्षेत्र के नगला पचिया निवासी 30 वर्षीय पूनम पत्नी रामकुंवर पिछले एक सप्ताह से बीमारी से परेशान थी। सोमवार दोपहर सभी लोग घरेलू काम करने में व्यस्त थे। उसी दौरान वह अपने कमरे में चली गई और गले से दुपट्टा का फांदा कसकर पंखे के कुंदे से झूल गई। परिजनों ने उसे कमरे के अंदर देखा तो आनन-फानन में नीचे उतारा और ट्रामा सेंटर लेकर आए। जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती करते हुए उपचार शुरू कर दिया। लगभग आधा घंटे बाद उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। परिजनों ने बताया कि बीमारी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है।
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