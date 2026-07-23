Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नवाबपुरा मुद्दे पर सुभासपा का जोरदार प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

डीएम के माध्यम से सीएम को भेजा गया ज्ञापन नवाबपुरा मुद्दे पर सुभासपा का जोरदार प्रदर्शन नवाबपुरा मुद्दे पर सुभासपा का जोरदार प्रदर्शन नवाबपुरा मुद

नवाबपुरा मुद्दे पर सुभासपा का जोरदार प्रदर्शन

सपा नेताओं द्वारा पिछड़ा व अति दलित समाज के खिलाफ जातीय टिप्पणी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) गुरुवार को सड़क पर उतर आई। अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित और अतिदलित वर्गों के खिलाफ कथित जातिसूचक एवं अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों पर निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही, सोशल मीडिया पर जातीय वैमनस्य फैलाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियों के खिलाफ साइबर कानूनों के तहत तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। नवाबपुरा क्षेत्र में लगभग दो हजार मकानों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किए जाने के मामले में किसी भी कार्रवाई से पहले दोबारा सर्वे कराने और स्थानीय नागरिकों व जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने की मांग की।

ये भी पढ़ें:सुहेलदेव समाज समाजपार्टी ने सपा के विरुद्ध किया प्रदर्शन

पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी का कहना है कि नवाबपुरा शहर की पुरानी आबादी है, जहां बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार रहते हैं। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।रवि चौधरी ने कहा कि किसी भी वर्ग के साथ जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव या उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई करने और कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान सौरभ चौधरी, प्रदीप कुमार, मोहित ठाकुर, महबूब अली, नासिर, प्रिंस ठाकुर, दीपक कुमार सिंह, सुरेश कुमार, अशोक सैनी, दिनेश सैनी, गौरव कुमार, गौरव सैनी, सलीम अंसारी, रोहित, संजय कुमार, मोहम्मद फहद, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद अख्तर हुसैन, डॉ. चेतन, गुलाम अहमद, विकास चौहान, मुर्तजा, एहसान प्रधान, महबूब चौधरी, नेत्रपाल चौहान, जैन आदि रहे।

ये भी पढ़ें:Jaunpur News: जातिसूचक टिप्पणी के विरोध में सुभासपा ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन
ये भी पढ़ें:सोशल मीडिया पर की जा रही जातिसूचक टिप्पणियां, आक्रोश

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।