नवाबपुरा मुद्दे पर सुभासपा का जोरदार प्रदर्शन

सपा नेताओं द्वारा पिछड़ा व अति दलित समाज के खिलाफ जातीय टिप्पणी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) गुरुवार को सड़क पर उतर आई। अंबेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर मजिस्ट्रेट के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पिछड़े, अतिपिछड़े, दलित और अतिदलित वर्गों के खिलाफ कथित जातिसूचक एवं अपमानजनक टिप्पणियां करने वालों पर निष्पक्ष जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। साथ ही, सोशल मीडिया पर जातीय वैमनस्य फैलाने वाली आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणियों के खिलाफ साइबर कानूनों के तहत तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। नवाबपुरा क्षेत्र में लगभग दो हजार मकानों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किए जाने के मामले में किसी भी कार्रवाई से पहले दोबारा सर्वे कराने और स्थानीय नागरिकों व जनप्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने की मांग की।

पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि चौधरी का कहना है कि नवाबपुरा शहर की पुरानी आबादी है, जहां बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार रहते हैं। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।रवि चौधरी ने कहा कि किसी भी वर्ग के साथ जाति के आधार पर अपमान, भेदभाव या उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई करने और कमजोर वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान सौरभ चौधरी, प्रदीप कुमार, मोहित ठाकुर, महबूब अली, नासिर, प्रिंस ठाकुर, दीपक कुमार सिंह, सुरेश कुमार, अशोक सैनी, दिनेश सैनी, गौरव कुमार, गौरव सैनी, सलीम अंसारी, रोहित, संजय कुमार, मोहम्मद फहद, मोहम्मद शारिक, मोहम्मद अख्तर हुसैन, डॉ. चेतन, गुलाम अहमद, विकास चौहान, मुर्तजा, एहसान प्रधान, महबूब चौधरी, नेत्रपाल चौहान, जैन आदि रहे।