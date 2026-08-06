युग्म पंचमुखी महादेव मंदिर में नेपाल से आते हैं श्रद्धालु
सुगौली, भारत-नेपाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां पंचमुखी महादेव मंदिर बेतिया राज के महाराज आनन्द किशोर द्वारा 1887 में बनवाया गया था। धार्मिक आस्था के लिए श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से यहां आते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। मंदिर में विभिन्न पूजा पद्धतियों के लिए अलग-अलग कक्ष बनाए गए हैं।
सुगौली,। भारत-नेपाल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला सुगौली अपनी ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। सुगौली संधि की ऐतिहासिक स्मृति से जुड़े युग्म पंचमुखी महादेव मंदिर का निर्माण बेतिया राज के महाराज आनन्द किशोर ने वर्ष 1887 में कराया था। यहां बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों तथा पड़ोसी नेपाल से भी श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु रुद्राभिषेक, हवन, यज्ञ व अन्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन कराते हैं । मंदिर परिसर में तांत्रिक, वैदिक व अन्य पूजा पद्धतियों के अनुरूप अलग-अलग कक्षों का निर्माण कर उनमें विभिन्न देवी-देवताओं की दुर्लभ प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी।
मंदिर के पुजारी आदित्य झा ने बताया कि मंदिर के मुख्य द्वार पर आज भी ताम्रपत्र पर मंदिर की स्थापना वर्ष व संस्थापक बेतिया महाराज आनन्द किशोर का नाम अंकित है। इस मंदिर का निर्माण ही विभिन्न पूजा पद्धतियों के अनुरूप साधना और पूजा-अर्चना के उद्देश्य से कराया गया था।
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