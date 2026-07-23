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सट्टा प्रदर्शन कर किसानों को दी जानकारी

By Anil Sharma
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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गन्ना विभाग द्वारा 2026-27 के गन्ना सर्वेक्षण के तहत अनूपशहर की ग्राम तोली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसीओ ने किसानों को सर्वे में सुधार, नए सदस्यों का नामांकन और जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभों की जानकारी दी। किसानों को गन्ना समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भी प्रेरित किया गया।

सट्टा प्रदर्शन कर किसानों को दी जानकारी

गन्ना विभाग द्वारा गन्ना सर्वेक्षण वर्ष 2026-27 के तहत अनूपशहर परिषद के ग्राम तोली में ग्राम स्तरीय गन्ना सर्वे सट्टा प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीसीओ ने किसानों को सर्वे एवं सट्टे, संभावित त्रुटियों में समयबद्ध सुधार करना, नए सदस्य नामांकन अभियान को गति देना तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया। डीसीओ सना आफरीन ने किसानों से अपने गन्ना सर्वे एवं सट्टे का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि प्लॉट के क्षेत्रफल गन्ने की प्रजाति, पौधा या पेड़ी विवरण में कोई त्रुटि हो तो निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराकर सुधार अवश्य कराएं, ताकि आगामी पेराई सत्र में किसी तरह की असुविधा न हो।

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कार्यक्रम के दौरान पात्र किसानों को गन्ना समिति की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कहा। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक डा. अनुज कुमार ने किसानों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभ, पात्रता, प्रीमियम एवं पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान 18231 प्रजाति की गन्ना पौधशाला का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक रिपुदमन व केपी सिसोदिया भी किसानों को जानकारी दी।

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शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।

कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।

पत्रकारिता और लक्ष्य
विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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