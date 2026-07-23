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डीसीओ ने किया सर्वे-सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण, ट्रेंच विधि से गन्ना बोने की दी सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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तुलसीपुर में जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने गन्ना विकास परिषद के गाओं में 63 कॉलम के सर्वे का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को ट्रेंच विधि से गन्ना बुवाई की सलाह दी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही, विभाग की योजनाओं की जानकारी देकर किसानों से लाभ लेने की अपील की।

डीसीओ ने किया सर्वे-सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण, ट्रेंच विधि से गन्ना बोने की दी सलाह

तुलसीपुर, संवाददाता। जिला गन्ना अधिकारी संजय कुमार ने गुरुवार को गन्ना विकास परिषद तुलसीपुर के ग्राम भैसाडीह में 63 कॉलम पर संचालित ग्राम स्तरीय सर्वे-सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण किया। डीसीओ ने इस दौरान किसानों को ट्रेंच विधि से गन्ना बुवाई कराने की सलाह दी। कहा कि यह निरीक्षण गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया। निरीक्षण के दौरान डीसीओ ने सर्वे एवं सट्टा प्रदर्शन से संबंधित अभिलेखों की जांच कर अधिकारियों-कर्मचारियों को पारदर्शिता व समयबद्ध तरीके से सर्वे कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र किसान को योजना का लाभ लेने में असुविधा नहीं होनी चाहिए।

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किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने विभाग की विभिन्न योजनाओं, नए सदस्य पंजीकरण व सामाजिक सुरक्षा कवच की जानकारी दी साथ ही अधिक से अधिक किसानों से इनका लाभ उठाने की अपील की। आगामी शरदकालीन गन्ना बुवाई को देखते हुए डीसीओ ने ट्रेंच विधि अपनाने पर जोर देते हुए बताया कि इससे बीज की बचत, बेहतर अंकुरण, जल संरक्षण और अधिक उत्पादन संभव है। साथ ही सहफसली खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर लागत घटाने और आय बढ़ाने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में गन्ना किसान मौजूद रहे।

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