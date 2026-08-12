गन्ने की फसल पर सफेद मक्खी का हमला

बागपत। बारिश और यमुना की बाढ़ के बाद गन्ना फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मक्खी फसल में नुकसान पहुंचा रही है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। किसानों से शिकायत मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने भी गांवों में पहुंचकर खेतों का दौरा शुरू कर दिया। वहीं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी किसानों को सफेद मक्खी से बचाव के तरीके बता रहे है। बागपत जनपद की गन्ना मुख्य फसल है। 70 हजार हेक्टयेर से अधिक कृषि भूमि पर गन्ने की पैदावार होती है। इस बार गन्ना फसल का उत्पादन बढ़ने के आसार थे।

किसान भी रोग रहित गन्ना फसल देखकर खुश थे, लेकिन मानसूनी बारिश और यमुना, हिंडन ओर कृष्णा नदी में आई बाढ़ के बाद किसानों सफेद मक्खी ने किसानों की नींद उड़ा दी है। इसकी वजह गन्ना फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ना है। मक्खी फसल के पत्तों का रस चूस रही है। इससे गन्ने के पौधों की बढ़ोत्तरी पर असर पड़ रहा है। कुछ पौधे तो खराब भी हो रहे हैं। गन्ने की मुढ़ी फसल में सफेद मक्खी का प्रकोप अधिक है, जबकि नई फसल में कम। मुढ़ी फसल में तो पूरे एकड़ में फसल पर मक्खी का प्रभाव है, जबकि नई फसल में अभी तक अपेक्षाकृत कम नुकसान है। इससे किसानों की चिंता बढ़ रही है। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग और केवीके के वैज्ञानिक किसानों को सफेद मक्खी के प्रकोप को रोकने के लिए दवाओं के बारे में जानकारी दे रहे है। वहीं, अधिकारियों ने अधिनस्थों को कीट एवं रोग से प्रभावित गन्ना फसल के आकलन और नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। साथ ही रोग एवं कीट से प्रभावित गन्ना क्षेत्रों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।