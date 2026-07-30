उप गन्ना आयुक्त ने 63 कॉलम सर्वे सट्टा प्रदर्शन का निरिक्षण किया
बहेड़ी। उप गन्ना आयुक्त ने 63 कॉलम सर्वे सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा खतौनी में जो त्रुटियां हो तो किसान उसे सही करवा
बहेड़ी। उप गन्ना आयुक्त ने 63 कॉलम सर्वे सट्टा प्रदर्शन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खतौनी में जो त्रुटियां हों उसे किसान सही करवा लें। उप गन्ना आयुक्त राजेश मिश्र ने डांडी अभय चंद में 63 कॉलम सर्वे सट्टा प्रदर्शन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस मौके पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजय राव, गन्ना सचिव राजीव सेठ, केसर मिल प्रबंधक समिति के गन्ना उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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