नवंबर से अंत्योदय कार्डधारकों को हर माह मिलेगी चीनी
धनबाद में अंत्योदय कार्डधारकों को अब हर महीने 30-32 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी मिलेगी। जून-2025 के बाद से चीनी का वितरण बंद था, लेकिन अगस्त में टेंडर प्रक्रिया के बाद नवंबर में वितरण शुरू होने की संभावना है। प्रत्येक कार्डधारक को एक किलो चीनी मिलेगी।
धनबाद, कार्यालय संवाददाता। अंत्योदय कार्डधारकों को अब हर माह नियमित रूप से चीनी मिलेगी। 30-32 रुपए प्रतिकिलो की दर से चीनी मिलेगी। जिले के 12 हजार से अधिक अंत्योदय कार्डधारकों को लाभ मिलेगा। मालूम हो कि जून-2025 के बाद से कार्डधारकों के बीच चीनी का वितरण बंद था। अब नए तरीके से टेंडर कर हर माह चीनी वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में टेंडर की प्रक्रिया: खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मियों का कहना है कि अगस्त में टेंडर की प्रक्रिया होगी। सबकुछ समय पर हुआ तो नवंबर से वितरण शुरू कर दिया जाएगा। प्रत्येक कार्डधारक को एक किलो चीनी दी जाएगी।
इसके लिए 30-32 रुपए की दर से राशि का भुगतान करना होगा। बता दें कि अंत्योदय कार्ड वैसे लोगों के पास है, जो सरकार के अनुसार पूरी तरह से गरीब हैं। वहीं कर्मियों का कहना है कि सरकार की ओर से राशन का नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है, लेकिन चीनी के लिए राशि का भुगतान करना पड़ेगा।
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