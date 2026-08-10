पंचायतों में खुलेगा सुधा बिक्री केंद्र
सीवान जिले की 283 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की योजना है। यह केंद्र जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और दूध एवं डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना है।
सीवान। जिले की सभी 283 पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलने की योजना है। केंद्रों का संचालन जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं करेंगी। जीविका और कम्फेड के संयुक्त प्रयास से शुरू होने वाली इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध एवं डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना है। योजना से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय का नया अवसर मिलने की उम्मीद है।
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