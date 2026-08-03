राज्य में भर्ती घोटालों ने युवाओं का विश्वास तोड़ा : सुदेश
आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में भर्ती घोटालों ने युवाओं का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने 14वीं जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि वर्तमान सदस्यों को हटाया जाए। महतो ने पारदर्शिता से अगली नियुक्तियों की प्रक्रिया स्पष्ट करने की आवश्यकता भी जताई।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में भर्ती घोटालों ने युवाओं का विश्वास तोड़ा है। सरकार केवल सीआईडी जांच के भरोसे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 14वीं जेपीएससी एवं जेएसएससी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराई जाए। जेपीएससी के वर्तमान सदस्यों को तत्काल हटाया जाए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों एवं विशेषज्ञों की स्वतंत्र समिति गठित कर पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कहा कि सरकार यह भी स्पष्ट करे कि आगामी नियुक्तियां किस प्रकार पारदर्शी ढंग से होंगी और युवाओं को निष्पक्ष अवसर कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी छात्रों और युवाओं के संघर्ष के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।
कहा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के गिरफ्तार द्वितीय टॉपर अभय तिवारी प्रकरण सहित पूरे भर्ती तंत्र की निष्पक्ष जांच हो तथा जेएसएससी के वर्तमान अध्यक्ष की भूमिका की भी जांच कर उन्हें पद से हटाया जाए। सरकार यह सार्वजनिक करे कि अब तक सीआईडी को कितने महत्वपूर्ण मामलों की जांच सौंपी गई, उनमें से कितने मामलों का अंतिम निष्पादन हुआ तथा कितने मामले अब भी लंबित हैं।
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