नीट-2026 में शशिकांत का शानदार प्रदर्शन, कैटेगरी रैंक 471 हासिल
सुदिती ग्लोबल अकादमी के पूर्व छात्र शशिकांत ने नीट-2026 परीक्षा में कैटेगरी रैंक 471 प्राप्त कर विद्यालय और परिवार को गौरवान्वित किया। प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी सफलता को संकल्प और परिश्रम का परिणाम बताया। शशिकांत की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी।
सुदिती ग्लोबल अकादमी के पूर्व छात्र शशिकांत ने नीट-2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कैटेगरी रैंक 471 प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय, परिवार और जनपद में खुशी का माहौल है। शशिकांत वर्ष 2023 बैच के छात्र रहे हैं और वर्तमान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बाद यह सफलता हासिल की है। गुरुवार को विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने शशिकांत का माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शशिकांत की सफलता दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके संघर्ष और समर्पण से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया।
विद्यालय के चेयरमैन डॉ. आनंद ने शशिकांत को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि संस्थान के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि शशिकांत चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि किसी भी छात्र की सफलता उसके कठिन परिश्रम, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रतिफल होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शशिकांत की उपलब्धि विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी और उन्हें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देगी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने शशिकांत और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
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