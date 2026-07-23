Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नीट-2026 में शशिकांत का शानदार प्रदर्शन, कैटेगरी रैंक 471 हासिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
Follow us on Google News
share

सुदिती ग्लोबल अकादमी के पूर्व छात्र शशिकांत ने नीट-2026 परीक्षा में कैटेगरी रैंक 471 प्राप्त कर विद्यालय और परिवार को गौरवान्वित किया। प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी सफलता को संकल्प और परिश्रम का परिणाम बताया। शशिकांत की यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

नीट-2026 में शशिकांत का शानदार प्रदर्शन, कैटेगरी रैंक 471 हासिल

सुदिती ग्लोबल अकादमी के पूर्व छात्र शशिकांत ने नीट-2026 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कैटेगरी रैंक 471 प्राप्त की है। उनकी इस उपलब्धि से विद्यालय, परिवार और जनपद में खुशी का माहौल है। शशिकांत वर्ष 2023 बैच के छात्र रहे हैं और वर्तमान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के बाद यह सफलता हासिल की है। गुरुवार को विद्यालय परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में प्रधानाचार्या कंचन लता तिवारी ने शशिकांत का माल्यार्पण कर एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शशिकांत की सफलता दृढ़ संकल्प, अनुशासन और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनके संघर्ष और समर्पण से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया।

ये भी पढ़ें:Success Story: पिता करते हैं सिलाई, बेटे ने निकाला NEET; 612 नंबर लाकर पूरा किया सपना

विद्यालय के चेयरमैन डॉ. आनंद ने शशिकांत को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि संस्थान के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने विश्वास जताया कि शशिकांत चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर शिक्षकों ने कहा कि किसी भी छात्र की सफलता उसके कठिन परिश्रम, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रतिफल होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शशिकांत की उपलब्धि विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनेगी और उन्हें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देगी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने शशिकांत और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

ये भी पढ़ें:Bokaro News: नीट 2026 में सफलता पर हर्षराज का सम्मान

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।