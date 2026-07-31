अत्यंत कम जन्म भार एवं समयपूर्व जन्मे नवजात को मिली नई जिंदगी

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशाम्बी के चिकित्सकों ने अत्यंत कम जन्म भार (900 ग्राम) एवं समयपूर्व जन्मे नवजात शिशु का सफल उपचार कर उसे स्वस्थ अवस्था में एसएनसीयू (स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट) से छुट्टी देकर एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। विकास खंड मंझनपुर के कस्बा निवासी एक महिला ने 21 जुलाई को समयपूर्व एक नवजात शिशु को जन्म दिया। जन्म के समय शिशु का वजन मात्र 900 ग्राम था। कम जन्म भार, समयपूर्व जन्म एवं श्वसन कष्ट के कारण नवजात को तत्काल बाल रोग विभाग की एसएनसीयू में भर्ती किया गया। एसएनसीयू में बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेश कुमार रस्तोगी, जूनियर रेजीडेंट डॉ. बाहिद अख्तर तथा प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ भूपेंद्र कुमार सिंह, बीना भारती एवं बीनू यादव ने नवजात की गहन चिकित्सकीय निगरानी, श्वसन सहायता, संक्रमण से सुरक्षा तथा आवश्यक पोषण सुनिश्चित करते हुए निरंतर उपचार प्रदान किया।