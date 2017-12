 सफलताः  बारूदी सुरंग विस्फोट में मारा गया जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में विस्फोट में आज जैश-ए-मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकवादी मारा गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर दक्षिण कश्मीर के त्राल से आतंकवादी का शव बरामद किया।

J&K: One Jaish-e-Mohammed terrorist, identified as a Pakistani national, found dead in Tral Eidgah in South Kashmir after a landmine went off there. More details awaited.