एएमयू स्विमिंग कैंप के 119 प्रतिभागियों को मिले पुरस्कार
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्विमिंग क्लब ने आउटरीच कार्यक्रम के तहत स्विमिंग समर कैंप-2026 के सफल समापन पर प्रमाण-पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 119 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि प्रो. मोहसिन खान ने खेल और स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर जोर दिया।
अलीगढ़। वरिष्ठ संवाददाता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के गेम्स कमेटी के अंतर्गत स्विमिंग क्लब द्वारा आउटरीच कार्यक्रम के तहत आयोजित स्विमिंग समर कैंप-2026 के सफल समापन पर यूसुफ अली एक्वेटिक्स एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भव्य प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के 119 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।समारोह के मुख्य अतिथि कार्यवाहक कुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान, विशिष्ट अतिथि जे.एन. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अंजुम परवेज तथा गेम्स कमेटी के सचिव प्रो. युसूफ उज़ ज़मां खान का स्वागत स्विमिंग क्लब के अध्यक्ष प्रो. फजलुर रहमान ने पौधा भेंट कर किया। स्वागत भाषण में प्रो. फजलुर रहमान ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से विश्वविद्यालय समाज में स्वस्थ जीवनशैली और खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।
उन्होंने कार्यवाहक कुलपति प्रो. मोहम्मद मोहसिन खान के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रो. अंजुम परवेज के प्रेरणादायी व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि खेल व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सबसे सशक्त माध्यम हैं। इस अवसर पर अतिथियों ने संयुक्त रूप से सभी 119 प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए। इस दौरान प्रो. मो. तारिक, प्रो. इफत असगर, डॉ. इफ्तिखार अहमद अंसारी, डॉ. आसिफ खान, प्रो. मसरूर आलम, डॉ. सरफराज आलम, अनीस उर रहमान खान, डॉ. फैजल शेरवानी मौजूद रहे।
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