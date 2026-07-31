बेगूसराय सदर अस्पताल में दो माह की गर्भवती महिला के पेट से निकला ढाई किलो का सिस्ट, खर्च दो रुपये
बेगूसराय सदर अस्पताल में 29 वर्षीया रीता देवी का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन में करीब ढाई किलो का सिस्ट निकाला गया और गर्भ में पल रहे दो माह के शिशु को निकालकर सफाई की गई। डॉ. प्राची की टीम ने यह जटिल सर्जरी की जिससे महिला की जान बच गई।
बेगूसराय सदर अस्पताल में शुक्रवार को 29 वर्षीया रीता देवी के पेट का सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर करीब ढाई किलो का सिस्ट निकाला। मरीज की जान बचाने के लिए उनकी सहमति से गर्भ में पल रहे दो माह के शिशु को निकालकर सफाई की गयी। साथ उनका फैमली प्लानिंग भी किया गया। इससे महिला मरीज की जान बची।
चिकित्सकीय टीम की उपलब्धि
सदर अस्पताल की प्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ प्राची ने एक जटिल ऑपरेशन कर महिला के पेट से करीब ढाई किलो वजन का सिस्ट निकालकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। चिकितस्क ने बताया कि वह लंबे समय से पेट दर्द और सूजन से पीड़ित थी। दो माह कि गर्भवती थी. पहले निजी स्तर हमसे मिलकर अपनी समस्या बताई।
सस्ते उपचार की सलाह
साथ ही वह यह भी बोली कि गरीब हैं। उनकी बात सुन उन्हें बताया गया कि निजी स्तर पर इलाज करने पर कम से कम 50 हजार रुपये तक खर्च होंगे। उन्हें सलाह दिया गया कि सदर अस्पताल में हमारी ड्यूटी है। वहाँ मात्र दो रुपये खर्च पर हम ऑपरेशन कर देंगे।
सफल ऑपरेशन का परिणाम
सदर अस्पताल में दो रुपये का पर्ची कटाई। उसके बाद महिला का अस्पताल में परीक्षण किया गया। जिसमें बड़े सिस्ट की पुष्टि हुई। इसके बाद विशेषज्ञ टीम वर्क के तहत सफल सर्जरी कर सिस्ट को बाहर निकाला। ऑपरेशन के बाद महिला की स्थिति सामान्य है। इस सफलता से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं पर लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है। खासकर डॉ. प्राची एवं स्वास्थ्यकर्मियों की सराहना की जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंManoj Kumar Sahni
शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।
परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।
कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।