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रिम्स में आठ साल की बच्ची की दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची में रिम्स के डॉक्टरों ने ब्लैडर एक्सस्ट्रोफी नामक जन्मजात बीमारी से पीड़ित आठ वर्षीय बच्ची का सफल ऑपरेशन किया। यह सर्जरी सात घंटे चली और डॉक्टरों ने मूत्राशय को पेट के अंदर सही स्थिति में लाकर बच्ची की स्थिति में सुधार किया। वह अब डॉक्टरों की निगरानी में है।

रिम्स में आठ साल की बच्ची की दुर्लभ बीमारी का सफल ऑपरेशन

रांची। रिम्स के डॉक्टरों ने ब्लैडर एक्सस्ट्रोफी नामक दुर्लभ जन्मजात बीमारी से पीड़ित आठ वर्षीय बच्ची का सफल ऑपरेशन किया। इस बीमारी में मूत्राशय पेट के बाहर खुला रहता है। यूरोलॉजी विभाग के डॉ. राणा प्रताप सिंह के नेतृत्व में चार विभागों के डॉक्टरों ने मिलकर करीब सात घंटे तक यह जटिल सर्जरी की। डॉक्टरों ने मूत्राशय और पेट की दीवार को ठीक कर सामान्य स्थिति में ला दिया है। ऑपरेशन के बाद बच्ची की स्थिति में सुधार है और वह डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी।

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