विजडम वुड पब्लिक स्कूल में छात्र परिषद चुनाव परिणाम घोषित
विजडम वुड पब्लिक स्कूल धनौरा में छात्र परिषद् चुनाव का सफल आयोजन हुआ। मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से हुआ। परिणामों के अनुसार विभिन्न हाउस के हाउस इंचार्ज और हाउस केप्टन चुने गए। विद्यालय की प्रधानाचार्या ने सभी को बधाई दी और नेतृत्व की अहमियत पर बल दिया।
विजडम वुड पब्लिक स्कूल धनौरा में छात्र परिषद् चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। जिसमें विद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वातावरण में सम्पन्न कराया गया।मतदान के उपरांत मतगणना कर परिणाम घोषित किए गए। घोषित परिणामों के अनुसार विवेकानंद हाउस के हाउस इंचार्ज के रूप में शिवानी त्यागी एवं हाउस केप्टन के रूप में रुद्र चौधरी निर्वाचित हुए। चाणक्य हाउस के हाउस इंचार्ज मानसी त्यागी एवं हाउस केप्टन दिव्यांशी त्यागी चुनी गईं। टैगोर हाउस के हाउस इंचार्ज प्रियांशी त्यागी और हाउस केप्टन हर्ष कुमार निर्वाचित हुए हैं। आर्यभट्ट हाउस के हाउस इंचार्ज धारणा चौधरी एवं हाउस केप्टन पीहू चौधरी को चुना गया।
विद्यालय की प्रधानाचार्या भुवी त्यागी ने सभी निर्वाचित हाउस इंचार्ज और हाउस केप्टन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने नेतृत्व, अनुशासन एवं जिम्मेदारी का उत्कृष्ट परिचय देंगे। स्कूल के समस्त स्टॉफ का सहयोग रहा।
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