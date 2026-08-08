स्कूल प्रमाणीकरण को लेकर आंकलनकर्ताओं को किया गया दक्ष
मेदिनीनगर में एजुकेशनल इनेसेटिव संस्था ने पलामू के 118 हाई स्कूलों में स्कूल प्रमाणीकरण के लिए 65 आंकलनकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया। जिला समन्वयक अनूप तिवारी ने बताया कि आंकलन में कोई परेशानी न आए, इसके लिए आंकलनकर्ताओं को सभी विषयों पर जानकारी दी गई। यह प्रक्रिया 10 से 27 अगस्त तक चलेगी।
मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। एजुकेशनल इनेसेटिव संस्था के तत्वावधान में पलामू के 118 हाई स्कूल और प्लस-2 हाई स्कूलों में स्कूल प्रमाणीकरण को सफलता पूर्वक संपादित करने के लिए 65 आंकलनकर्ताओं को गिरिविर प्लस-2 हाई स्कूल में प्रशिक्षण दिया गया। संस्था के जिला समन्वयक अनूप तिवारी बारिकी से सभी विंदुओं को आंकलनकर्ताओं को बताया। उन्होंने कहा कि आंकलन करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इस कारण सभी आंकलनकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने आंकलनकर्ताओंको छात्रों का मूल्यांकन करने, विद्यालय के वातावरण का मूल्यांकन करने, शिक्षकों का मूल्यांकन करने समेत अन्य विंदुओं को विस्तार से बताते हुए कहा कि पूरी गंभीरता के साथ मूल्यांकन किया जाना है।
उन्होंने कहा कि पलामू में स्कूल प्रमाणीकरण का तीसरा और चौथा चरण 10 अगस्त से शुरू होगा,जो 27 अगस्त तक चलेगा। मूल्यांकन पूरे सौ नंबर का होना है। इसमें 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले स्कूलों गोल्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त होगा। छात्रों के मूल्यांकन पर 50 मार्क्स, विद्यालय के वातावरणकी सुविधा पर 40 अंक, टीएनए शिक्षकों के मूल्यांकन पर 10 अंक दिया जाता है। प्रशिक्षण में सभी आंकलनकर्ता उपस्थित थे।
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