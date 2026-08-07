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अररिया: अपहृता को सिकटी पुलिस ने किया बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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अररिया के सिकटी पुलिस ने पुराने कांड के दो अपहृतों को सकुशल बरामद किया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष रौशन कुमार सिंह ने दी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और अपहृतों को अररिया न्यायालय में बयान देने के लिए भेजा है।

अररिया: अपहृता को सिकटी पुलिस ने किया बरामद

अररिया से रोशन कुमार की रिपोर्ट पुराने कांड के दो अपहृता को सिकटी पुलिस ने सकुशल बरामदगी कर लिया है। यह जानकारी सिकटी थानाध्यक्ष रौशन कुमार सिंह ने दी। बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर की गयी है। अररिया न्यायालय में बयान कराने के लिए भेजा गया है।

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