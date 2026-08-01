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राज प्लस टू में एसएमसी पुनर्गठित, वीणा दे बनी अध्यक्ष

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पाकुड़
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जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय पाकुड़ राज प्लस टू में नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का सफल पुनर्गठन हुआ। चयन प्रक्रिया निष्पक्षता से हुई, जिसमें 25 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष वीणा दे और उपाध्यक्ष सर्वेश जायसवाल चुने गए। नवनिर्वाचित सदस्यों ने विद्यालय के विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया।

राज प्लस टू में एसएमसी पुनर्गठित, वीणा दे बनी अध्यक्ष

जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय पाकुड़ राज प्लस टू में नई शिक्षा नीति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। चयन प्रक्रिया प्रखंड संसाधन केंद्र, पाकुड़ के निर्देशानुसार प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक निहार रंजन सरकार की देख-रेख में अत्यंत निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। बैठक की शुरुआत उपस्थित सभी अभिभावकों एवं अतिथियों के स्वागत और अभिवादन के साथ हुई, जिसके बाद चयन की कार्यवाही विधिवत प्रारंभ की गई। प्रावधानों के तहत गठित इस 25 सदस्यीय नवगठित समिति में 19 अभिभावक, एक सचिव (प्रधानाध्यापक), दो शिक्षक प्रतिनिधि, एक स्थानीय प्राधिकार सदस्य और 2 स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आंगनबाड़ी/सहिया) को शामिल किया गया है।

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​अध्यक्ष के तौर पर सर्वसम्मति से वीणा दे का चयन किया गया। वहीं ​उपाध्यक्ष के तौर पर सर्वेश जायसवाल का चयन किया गया। ​बैठक के अंत में नव-चयनित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का स्वागत किया गया। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास, पठन-पाठन को सुदृढ़ करने और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। पर्यवेक्षक निहार रंजन सरकार ने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर सभी को बधाई दी।

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