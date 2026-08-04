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खगड़िया: बैठक में 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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खगड़िया जिले के लाभगांव में माकपा की बैठक में एकजुटता से 10 अगस्त को कानून तोड़ो जेल भरो आंदोलन के सफल आयोजन का निर्णय लिया गया। किसान सभा के नेता संजय कुमार की अगुवाई में तीन ग्रामों में जीबी आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भागीदारी का आश्वासन दिया।

खगड़िया: बैठक में 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय

खगड़िया, एक प्रतिनिधि। जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लाभगांव में माकपा की बैठक में संयुक्त खेत मजदूर एवं संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आगामी 10 अगस्त को कानून तोड़ो जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बिहार राज्य किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में खगड़िया प्रखंड अंतर्गत लाभगांव,सौरायडीह और भदास में ग्राम जीबी आयोजित की गई। तीनों जीबी में लोगों ने जेल भरो आंदोलन को लेकर लोगों ने भारी भागीदारी का निर्णय लिया। लाभगांव से एक हजार, सौरायडीह से दो सौ और भदास से तीन सौ लोगों ने जेल भरो आंदोलन में शामिल होने का उत्साहवर्द्धक निर्णय लिया।

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उपरोक्त तीनों ग्राम जीबी को संजय कुमार, खेतिहर मजदूर यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रामविकालास वर्मा आदि ने संबोधित किया,जबकि लाभगांव में स्थानीय नेता डोमन पासवान, अदालत पासवान, रामविलास पासवान, चन्द्रकला देवी, सौरायडीह में स्थानीय नेता मणिकांत पासवान, संतोष कुमार, रामफल सदा, भदास में विनोद साह, अरविन्द सिंह, रूबी देवी और जोगी साह ने भी संबोधित किया।

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