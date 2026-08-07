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गमलों में ओबी डंप की मिट्टी में तैयार पौधे का अब जमीनी परीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद में गमलों में ओबी डंप की मिट्टी में लगाए गए पौधे स्वस्थ्य एवं विकसित हैं। 10 अगस्त से इनका जमीनी परीक्षण वास्तविक ओबी डंप पर किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट कोल इंडिया के आर एंड प्रोजेक्ट के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए है।

गमलों में ओबी डंप की मिट्टी में तैयार पौधे का अब जमीनी परीक्षण

धनबाद, विशेष संवाददाता। गमलों में ओबी डंप की मिट्टी में लगाए गए पौधे पूरी तरह से स्वस्थ्य एवं विकसित हो रहे हैं। अब 10 अगस्त से इन पौधों का जमीनी परीक्षण के लिए वास्तविक ओबी डंप पर लगाया जाएगा।

परियोजना का विवरण

इसके लिए सिंफर को बीसीसीएल की ओर से गोपालीचक में एक हजार पौधे लगाने भर भूखंड दिया गया है। सिंफर वैज्ञानिक सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि कोल इंडिया के आर एंड प्रोजेक्ट के तहत खनन क्षेत्र में हरियाली के लिए यह प्रोजेक्ट है। डंप की मिट्टी लाकर सिंफर में लैब स्तर पर गमलों में पौधे लगाए गए थे। दो माह पौधे पूरी तरह विकसित हो गए हैं। पूरी संभावना है कि वास्तविक ओबी डंप पर जमीनी परीक्षण में भी पौधे विकसित होंगे।

मिट्टी की जांच

बताया गया कि बीसीसीएल के खनन क्षेत्र में भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्र,ओवर बर्डेन,डंप आदि को हराभरा करने की पहल के तहत यह प्रोजेक्ट है। कोल इंडिया के सालभर पुराने आर एंड डी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सबसे पहले मिट्टी आदि की जांच की जांच की गई थी। इसके बाद अग्नि प्रभावित क्षेत्र, ओवर बर्डेन एवं डंप से लाई गई मिट्टी को गमले में पौधे उगाए गए। मिट्टी की जांच में 135 तरह के सुक्ष्म जीव पाए मिले थे जो पौधरोपण के लिए जरूरी हैं। पौधे तभी फलते फुलते हैं जब मिट्टी में सुक्ष्म जीव उपलब्ध हों। गमले में परीक्षण सफल होने के बाद पौधों को अब 10 अगस्त से ओबी डंप में लगाना है। यह अंतिम परीक्षण है। मालूम हो कि पौधरोपण के लिए स्वस्थ मिट्टी में बैक्टीरिया, कवक (फंगस), एक्टिनोमाइसेट्स, प्रोटोजोआ और केंचुए जैसे सूक्ष्मजीव आवश्यक होते अहम हैं।

परिणाम और संकेत

बीसीसीएल खनन क्षेत्र से कई ओवर बर्डेन,डंप एवं फायर एरिया से सैंपल के रुप में लाई गई मिट्टी में काफी सुक्ष्म जीव की मौजूदगी जांच में मिली है। इसलिए परिणाम उत्साहवर्धक हैं। सुक्ष्म जीवों की मौजूदगी खनन बाद भविष्य में कृषि के भी संकेत हैं।

सामान्य प्रश्न

ओबी डंप पर पौधों का परीक्षण कब शुरू होगा?
ओबी डंप पर पौधों का जमीनी परीक्षण 10 अगस्त को शुरू होगा।
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