हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा पदाधिकारियों ने की बैठक
उन्नाव में भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी की अध्यक्षता में 'हर घर तिरंगा' अभियान पर बैठक हुई। 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना है। कार्यकर्ताओं को 50 घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है।
उन्नाव। भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक हुई। इसमें 10 से 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान को सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। जिलाध्यक्ष ने बताया कि अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक कार्यकर्ता को कम से कम 50 घरों तक तिरंगा अभियान पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया है। पांच अगस्त को जिला स्तरीय और छह अगस्त को मंडल स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित होंगी। अभियान के तहत 10 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्राएं, 12 से 14 अगस्त तक स्वच्छता एवं पुष्पांजलि कार्यक्रम, 13 अगस्त को जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मौन जुलूस और संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी।
13 से 15 अगस्त तक घर-घर तिरंगा फहराने के लिए जनजागरण अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक में जिला महामंत्री प्रवीण सिंह नूतन, रजनीश वर्मा, मनीष जायसवाल, उपाध्यक्ष अनिल कुशवाहा, संयोजक नवीन सिंह, सह संयोजक जितेंद्र पटेल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें