पूर्णिया महिला महाविद्यालय के भौतिकी विभाग की छात्राओं का प्लेसमेंट ड्राइव में हुआ चयन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ पूर्णिया विश्वविद्यालय द्वारा 23 जुलाई को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में पूर्णिया महिला महाविद्यालय, भौतिकी विभाग के बीएससी तृतीय वर्ष सत्र 2023-2027 की चार छात्राओं स्वाति प्रिया, कोमल कुमारी, मोनी कुमारी तथा ऋचा कुमारी का सफ़लतापूर्वक चयन सेल्स एंड एग्जीक्यूटिव और सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग में हुआ। पूर्णिया महिला महाविद्यालय की छात्राओं की यह ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि संस्थान के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉ. अनंत प्रसाद गुप्ता के दूरदर्शी नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन और निरंतर प्रोत्साहन का ही सुखद परिणाम है। उनके इस सशक्त और प्रेरणादायी नेतृत्व ने छात्राओं के भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए एक आदर्श शैक्षणिक वातावरण तैयार किया है, जिससे अभिभूत होकर छात्राओं ने इस सराहनीय मुकाम को हासिल किया है।

इस विशेष अवसर पर भौतिकी विज्ञान की सहायक प्राध्यापिका डॉ. अंकिता श्रीवास्तव ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके शैक्षणिक उन्नति के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल को निखारने के लिए निरंतर मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्राओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए करियर की सही राह दिखाई। छात्राओं को प्रेरित करते हुए डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि चुनौतियां आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपकी असली क्षमता से आपको मिलाने आती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और ज्ञान का सही उपयोग ही आपको जीवन की हर परीक्षा में सफल बनाएगा। मौके पर गृह विज्ञान विभाग की वरिष्ठ सहायक प्राध्यापिका प्रीति कुमारी, मनोविज्ञान विभाग की सहायक अध्यापिका डॉ. मनीषा कुमारी , रसायन विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. रुचि गौड़ और हिंदी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. प्रेरणा ठाकुर ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया तथा सफलता पर बधाई दी।