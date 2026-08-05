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भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में बिना ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्व रिपेयर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में पहली बार परक्यूटेनियस एज-टू-एज माईट्रल वॉल्व रिपेयर प्रक्रिया द्वारा 83 वर्षीय मरीज का इलाज किया गया। मरीज गंभीर वॉल्व लीकेज और हार्ट फेलियर से पीड़ित थे। यह झारखंड में इस तरह की पहली सफल प्रक्रिया है।

भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में बिना ओपन हार्ट सर्जरी वॉल्व रिपेयर

रांची। भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल में पहली बार परक्यूटेनियस एज-टू-एज माईट्रल वॉल्व रिपेयर की आधुनिक कैथेटर प्रक्रिया द्वारा 83 वर्षीय मरीज का सफल इलाज किया गया। मरीज गंभीर वॉल्व लीकेज और हार्ट फेलियर से पीड़ित थे, जिससे ओपन हार्ट सर्जरी जोखिम भरी थी। कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. धनंजय कुमार ने इसे झारखंड की पहली सफल प्रक्रिया बताया। वहीं, हॉस्पिटल डायरेक्टर आबिद तौकीर ने इसे उन्नत कार्डियक सेवाओं की दिशा में बड़ी उपलब्धि कहा।

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