पीडीए जनपंचायत में संविधान बचाने का लिया संकल्प
गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिरसा और सिंघौली अहरान में पीडीए जनपंचायत और जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ता और ग्रामीण बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। मुख्य अतिथि रमेश प्रजापति ने सामाजिक न्याय और संविधान की रक्षा का महत्व बताया और शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया।
गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सिरसा और सिंघौली अहरान में मंगलवार को आयोजित पीडीए जनपंचायत एवं जनसंवाद कार्यक्रम भारी वर्षा के बीच भी पूरे जोश और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण कार्यक्रम में डटे रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री रमेश प्रजापति ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पीडीए का विचार सामाजिक न्याय, समान अधिकार और संविधान की रक्षा का मजबूत अभियान है। उन्होंने कहा कि शोषित, पीड़ित और वंचित वर्गों को सम्मान और अधिकार दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से लड़ रही है।
जनसभा में वक्ताओं ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों को याद करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान युवजन सभा के जिलाध्यक्ष बिट्टू कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष अमित यादव, जिला महासचिव कृष्ण मुरारी शंखीधर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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