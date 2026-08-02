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युवक के आंख के पास की टूटी हड्डी का जटिल ऑपरेशन कर बचाई रोशनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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एसजीपीजीआई एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टरों ने एक युवक की आंख की पुरानी चोट का सफल ऑपरेशन किया। यह प्रदेश की पहली उन्नत ऑर्बिटल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, जिसमें आधुनिक नेविगेशन तकनीक और 3डी इम्प्लांट का उपयोग हुआ। युवक की आंख की संरचना और रोशनी सुरक्षित है।

युवक के आंख के पास की टूटी हड्डी का जटिल ऑपरेशन कर बचाई रोशनी

एसजीपीजीआई एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने युवक के चेहरे की पुरानी चोट के कारण धंसी हुई आंख के पास की टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन किया है। युवक की आंख की बनावट व रोशनी सुरक्षित होने के साथ चेहरे पर कोई निशान भी नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने युवक की छुट्टी कर दी है। डॉक्टरों का दावा है कि प्रदेश की यह पहली उन्नत ऑर्बिटल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है। इस सर्जरी में आधुनिक नेविगेशन तकनीक और 3डी इम्प्लांट का उपयोग किया है। एसजीपीजीआई के निदेशक डॉ. आरके धीमन ने पूरी टीम को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। एसजीपीजीआई एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के डॉ.भरत शुक्ला के मुताबकि गोरखपुर निवासी 30 वर्षीय युवक को एक वर्ष पहले सड़क हादसे में चेहरे पर चोट लगने से बाईं आख के पास हड्डी टूट गई थी। इससे आंख भीतर की ओर धंस गई थी। उसे दोहरा दिखाई देने के साथ चेहरे की असमानता समेत कई दिक्कतें हो रही थी। एक ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला। युवक एपेक्स ट्रामा सेंटर आया। जांचें कराने के बाद इस तकनीक से ऑपरेशन का फैसला लिया। डॉ. भरत ने बताया कि ऑपरेशन से पहले इम्प्लांट की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिये ओ-आर्म इमेजिंग का उपयोग किया गया। उन्होंने विभाग के प्रमुख डॉ. कुलदीप विश्वकर्मा के नेतृत्व में इंट्राऑपरेटिव नेविगेशन तकनीक से युवक क जटिल ऑपरेशन किया।

ये रहे ऑपरेशन टीम में

एपेक्स ट्रामा सेंटर ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग के सर्जन डॉ. कुलदीप विश्वकर्मा,डॉ. भरत शुक्ला, रेजिडेंट डॉ. दीक्षा,डॉ. शशांक,डॉ. अभिजीत,डॉ. अपूर्वा और एनेस्थीसिया टीम में डॉ. रफ़त शमीम,डॉ. वंश,डॉ. निखिल,डॉ. शारिया व नर्सिंग टीम में आइरीन व दीक्षा शामिल रहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह ऑपरेशन किस विभाग द्वारा किया गया?
यह ऑपरेशन एसजीपीजीआई एपेक्स ट्रॉमा सेंटर के ओरल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग द्वारा किया गया।
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