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प्रोजेक्ट परख के ओलंपियाड में 590 विद्यार्थियों ने हिस्सा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर के मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय में प्रोजेक्ट परख के तहत ओलंपियाड परीक्षा का सफलतम आयोजन हुआ। 714 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 590 ने परीक्षा में भाग लिया। इस परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन करना और उन्हें विशेष शैक्षणिक सहयोग प्रदान करना है।

प्रोजेक्ट परख के ओलंपियाड में 590 विद्यार्थियों ने हिस्सा

चक्रधरपुर। प्रोजेक्ट परख के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले के तीनों अनुमंडलों में निर्धारित तीन परीक्षा केंद्रों पर ओलंपियाड परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। चक्रधरपुर अनुमंडल अंतर्गत बनाए गए मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय चक्रधरपुर परीक्षा केंद्र का पोड़ाहाट एसडीओ श्रुति राजलक्ष्मी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा की व्यवस्थाओं, अनुशासन एवं पारदर्शिता का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर कुल 714 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 590 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। बता दें कि प्रोजेक्ट परख का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता का आकलन कर उन्हें बेहतर शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना है।

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इस ओलंपियाड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 100 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आगामी माध्यमिक परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हेतु विशेष शैक्षणिक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, ताकि वे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सकें। परीक्षा में जिले के शीर्ष 10 विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह पहल विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उनकी विषयगत समझ को सुदृढ़ करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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