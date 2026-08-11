एनसीसी भर्ती में विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह
अलीगढ़ में मंगलायतन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस दौरान विद्यार्थियों की लिखित और शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने छात्रों को एनसीसी के अनुशासन एवं जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी।
अलीगढ़। मंगलायतन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। भर्ती प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई। जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। एनसीसी भर्ती प्रक्रिया को सीटीओ डा. रामगोपाल सिंह, सूबेदार अजीत एवं हवलदार आशीष कुमार के मार्गदर्शन एवं देखरेख में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को एनसीसी के अनुशासन, प्रशिक्षण एवं जिम्मेदारियों के संबंध में आवश्यक जानकारी भी दी।
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