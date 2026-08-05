Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भीमताल परिसर में पहली बार आयोजित हुई एनसीसी ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

भीमताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के औषधि विज्ञान विभाग ने पहली बार एनसीसी (नेवी विंग) ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया का आयोजन किया। इसमें 32 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को एनसीसी के महत्व और अवसरों की जानकारी दी गई, जिससे उनके नेतृत्व और अनुशासन में वृद्धि के लिए एक मंच तैयार हुआ।

भीमताल परिसर में पहली बार आयोजित हुई एनसीसी ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया

भीमताल, संवाददाता। कुमाऊं विवि के सर जेसी बोस तकनीकी परिसर, भीमताल स्थित औषधि विज्ञान विभाग में बुधवार को पहली बार एनसीसी (नेवी विंग) ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया का सफल आयोजन किया गया। यह पहल औषधि विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. कुमुद उपाध्याय के नेतृत्व में पूरी हुई, जिससे पहली बार परिसर के विद्यार्थियों को एनसीसी से जुड़ने का अवसर मिला।कार्यक्रम का संचालन कमांडिंग ऑफिसर मृदुल शाह, इंस्ट्रक्टर विक्रांत सिंह और पेटी ऑफिसर (लॉजिस्टिक्स एवं फाइनेंस) कवेन्द्र सिंह कन्याल ने किया। ओरिएंटेशन सत्र में विद्यार्थियों को एनसीसी के उद्देश्य, प्रशिक्षण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रसेवा और एनसीसी से मिलने वाले विभिन्न अवसरों की जानकारी दी गई।

इसके बाद चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई। पहले चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में वाइवा के माध्यम से अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया। चयन प्रक्रिया में औषधि विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कुल 32 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. कोमल चंद्रा एवं डॉ. अंकित कुमार ने किया। समापन अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रो. कुमुद उपाध्याय ने एनसीसी अधिकारियों एवं पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल विद्यार्थियों के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करेगी और साथ ही भविष्य में परिसर में एनसीसी गतिविधियों के विस्तार का आधार बनेगी। इस दौरान प्रो. तीरथ कुमार, डॉ. वीणा पांडेय, डॉ. कोमल चंद्रा, डॉ. अंकित कुमार, रिजवान, नरेन्द्र, डॉ. लक्ष्मण सिंह लौतेला, अनीता एवं संतोष मौजूद रहे

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kumaun University NCC
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।