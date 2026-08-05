भीमताल परिसर में पहली बार आयोजित हुई एनसीसी ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया
भीमताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के औषधि विज्ञान विभाग ने पहली बार एनसीसी (नेवी विंग) ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया का आयोजन किया। इसमें 32 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों को एनसीसी के महत्व और अवसरों की जानकारी दी गई, जिससे उनके नेतृत्व और अनुशासन में वृद्धि के लिए एक मंच तैयार हुआ।
भीमताल, संवाददाता। कुमाऊं विवि के सर जेसी बोस तकनीकी परिसर, भीमताल स्थित औषधि विज्ञान विभाग में बुधवार को पहली बार एनसीसी (नेवी विंग) ओरिएंटेशन एवं चयन प्रक्रिया का सफल आयोजन किया गया। यह पहल औषधि विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. कुमुद उपाध्याय के नेतृत्व में पूरी हुई, जिससे पहली बार परिसर के विद्यार्थियों को एनसीसी से जुड़ने का अवसर मिला।कार्यक्रम का संचालन कमांडिंग ऑफिसर मृदुल शाह, इंस्ट्रक्टर विक्रांत सिंह और पेटी ऑफिसर (लॉजिस्टिक्स एवं फाइनेंस) कवेन्द्र सिंह कन्याल ने किया। ओरिएंटेशन सत्र में विद्यार्थियों को एनसीसी के उद्देश्य, प्रशिक्षण, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, राष्ट्रसेवा और एनसीसी से मिलने वाले विभिन्न अवसरों की जानकारी दी गई।
इसके बाद चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी हुई। पहले चरण में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित लिखित परीक्षा और दूसरे चरण में वाइवा के माध्यम से अभ्यर्थियों का मूल्यांकन किया गया। चयन प्रक्रिया में औषधि विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के कुल 32 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का समन्वयन डॉ. कोमल चंद्रा एवं डॉ. अंकित कुमार ने किया। समापन अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रो. कुमुद उपाध्याय ने एनसीसी अधिकारियों एवं पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह पहल विद्यार्थियों के अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करेगी और साथ ही भविष्य में परिसर में एनसीसी गतिविधियों के विस्तार का आधार बनेगी। इस दौरान प्रो. तीरथ कुमार, डॉ. वीणा पांडेय, डॉ. कोमल चंद्रा, डॉ. अंकित कुमार, रिजवान, नरेन्द्र, डॉ. लक्ष्मण सिंह लौतेला, अनीता एवं संतोष मौजूद रहे
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