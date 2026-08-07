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शिवचरन इंटर कॉलेज में 102 छात्रों ने दी एनसीसी भर्ती परीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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शिवचरन इंटर कॉलेज में 102 छात्रों ने दी एनसीसी भर्ती परीक्षा

शिवचरन इंटर कॉलेज में 102 छात्रों ने दी एनसीसी भर्ती परीक्षा

नगर के शिवचरन इंटर कॉलेज में 36 वीं उत्तर प्रदेश बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसमें कॉलेज के कुल 102 छात्रों ने हिस्सा लिया। भर्ती प्रक्रिया 36 यूपी बटालियन के कमांडिंग अफसर कर्नल विकास शर्मा एवं एनसीसी अधिकारी राम बहादुर सिंह की देखरेख में आयोजित की गई। अधिकारियों ने सर्वप्रथम छात्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों की गहन जांच कर शारीरिक व मानसिक दक्षता परखने के लिए शारीरिक व लिखित परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल रहे कैडेट्स का कमांडिंग अफसर कर्नल विकास शर्मा द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया गया। उन्होंने एनसीसी के महत्व से अवगत कराते हुए अनुशासन और देश सेवा का संकल्प दिलवाया।

इस अवसर पर सूबेदार मेजर अशोक सिंह, हवलदार हरप्रीत सिंह, एनसीसी अधिकारी राम बहादुर सिंह, योगेन्द्र सिंह एवं अरविंद कुमार सिंह मौजूद रहे।

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