श्रावणी मेला के लिए पूरी तरह सजग रहें: डीसी

देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 की दूसरी सोमवारी के सफल संचालन के लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को ब्रिफ किया। उन्होंने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर जोर दिया, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम जलार्पण मिल सके। सभी से सतर्कता और सेवाभाव से कार्य करने की अपील की गई।

देवघर, कार्यालय संवाददाता। राजकीय श्रावणी मेला, 2026 की दूसरी सोमवारी के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त रूप से बीएड कॉलेज प्रांगण में प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारी, अधिकारी व बाहर से आए पुलिस अधिकारियों को सामूहिक रूप से ब्रीफ किया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विनम्रता व सेवाभाव के साथ श्रावणी मेला के लिए पूरी तरह सजग रहें, क्योंकि श्रावणी मेला के दौरान खासकर सोमवारी के दिन सर्वाधिक भीड़ होती है।

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी को इतनी बड़ी तादाद में देवघर आने वाले कांवरियों की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण जैसी चुनौतियों का सामना बिना सजगता के नहीं किया जा सकता है। सभी का यह ध्येय होना चाहिए कि जितना हो सके श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक जलार्पण करायें, ताकि कतार लगातार आगे बढ़ते रहे। उपायुक्त ने कहा कि यह सभी के लिए जरूरी है कि सभी पूरी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करें, ताकि दूसरे राज्यों से यहां आने वाले लोग राज्य की एक अच्छी छवि लेकर यहां से गंतव्य की ओर प्रस्थान करें।

सुविधाएं और सहयोग उपायुक्त ने निर्देशित किया कि श्रद्धालुओं की कतार बिना गैप आगे बढ़ते रहे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। उपायुक्त ने सभी को शालीनता व सेवाभाव से श्रद्धालुओं को हरसंभव सुविधा व सहयोग मुहैया कराने की बात कही। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने कहा कि मेला में प्रतिनियुक्त बाहर से आए सभी दंउाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व सुरक्षाकर्मी यहां के माहौल से परिचित हो चुके हैं। ऐसे में क्यू मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष रूप से ध्यान रखें, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित जलार्पण कराया जा सके और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो।

प्रतिबंध और उपाय भीड़ नियंत्रण करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा कि सभी ओपी व यातायात ओपी के प्रभारी डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं व उन सभी का यह दायित्व है कि वह यह देखें कि उनके निर्धारित क्षेत्र में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं उप विकास आयुक्त पीयूष कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा व अनुमंडल पदाधिकारी सह बाबा मंदिर प्रभारी रवि कुमार ने अपने संबोधन में दूसरी सोमवारी को लेकर बरती जाने वाली सावधानियों से सभी को अवगत कराया।